Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
12:00 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многонациональные военно- воздушные учения под названием Red Flag Alaska 21-2 ("Красный флаг Аляска 21-2") начались в четверг над территорией Аляски. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс- службе Тихоокеанских ВВС США.
Отвечая на вопрос о том, начались ли учения, как и планировалось 10 июня над Аляской, представитель пресс- службы ответил: "Да, учения пройдут с 10 по 25 июня". Он подчеркнул, что в маневрах примут участие около 1,5 тыс. военнослужащих, более 100 летательных аппаратов из более чем 20 подразделений. "Red Flag Alaska предоставляет уникальные возможности для тренировок с объединенными и международными силами в условиях реалистичной боевой обстановки, развивая оперативную совместимость между различными видами вооруженных сил и странами", - отметили в пресс-службе.
В учениях принимают участие и военнослужащие из Республики Корея и Японии, которые прибыли в США для обмена тактическим и техническим опытом. Как сообщило ранее информационное агентство Рёнхап, свыше 100 военнослужащих ВВС Республики Корея прибыли на авиабазу Эйлсон (штат Аляска) для участия в маневрах. С южнокорейской стороны в них будет задействовано 6 истребителей F-15K. Как подчеркивает Рёнхап, "впервые за последние три года Южная Корея присоединилась к этим учениям". Возвращение военнослужащих Южной Кореи на родину запланировано на 30 июня.
Маневры Red Flag Alaska были впервые проведены в 1975 году.
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