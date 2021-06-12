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В центре Вашингтона открыли мемориала Первой мировой войны

09:25 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Открытие Национального мемориала Первой мировой войны весной этого года в центре американской столицы подтвердило утверждение, что в Вашингтоне памятники крупным военным конфликтам XX века строятся в обратном хронологическом порядке.

Так, первым в 1982 году появился Мемориал в честь ветеранов войны во Вьетнаме, за ним последовал в 1995 году Мемориал в честь ветеранов Корейской войны, а потом в 2004 году - Национальный мемориал Второй мировой войны.

Все эти памятники находятся на Национальном молле - центральном бульваре столицы, где расположены Капитолий, а также главные музеи и исторические монументы Вашингтона. Мемориал Первой мировой войны был возведен чуть дальше, в самом центре столицы - всего в 300 метрах от Белого дома - в парке, который носит имя генерала Джона Першинга, командовавшего примерно двухмиллионным экспедиционным корпусом Вооруженных сил США. "Вариант постройки памятника на Национальном молле обсуждался, но не был принят. Здесь, рядом с Белым домом, в 1981 году был разбит парк имени Першинга, скульптура Першинга была установлена в 1983 году. Мы решили, что парк в честь участвовавшего в Первой мировой войне генерала станет замечательным местом", - сообщили корр. ТАСС в комиссии по празднованию 100-летия вступления США в Первую мировую войну, которая занималась вопросами создания мемориального комплекса.



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