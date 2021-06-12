Из-за дождей в Москве и Подмосковье переносится старт купального сезона - Вильфанд
09:35 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Мы рассчитывали, что температура воды поднимется до 20 градусов тепла и выше в конце этой недели, но все-таки произойдет смещение [начала купального сезона]. Она прогреется где-то в середине следующей недели, к четвергу, до таких показателей", - сообщил он.
По словам Вильфанда, в настоящее время температура воды в Москве и Подмосковье составляет 17-18 градусов тепла. Перенос начала купального сезона произошел из-за дождей.
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