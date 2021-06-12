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В Париже полиция разогнала нелегальную вечеринку - СМИ

10:20 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Парижская полиция в ночь на субботу разогнала в центре города нелегальную вечеринку, в которой принимали участие несколько сотен молодых людей. Об этом сообщила радиостанция "Европа-1".

Местом проведения массовой встречи молодежи стала эспланада Инвалидов в центральной части города. Ее обширные газоны - одно из любимых мест отдыха парижан. По словам одного из участников вечеринки, которые приводит агентство Франс Пресс, на эспланаде "находились около 1-1,5 тыс. человек".

Большинство из собравшихся не носили маски, не соблюдали дистанцию, распивали спиртное и танцевали. Как сообщила парижская префектура полиции на своей странице в "Твиттере", вечеринка проводилась "в нарушение установленных санитарных норм", в том числе комендантского часа, который действует в стране с 23:00. Полиции пришлось использовать против толпы слезоточивый газ. Произошли несколько мелких стычек, некоторые молодые люди бросали в стражей порядка бутылки.

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