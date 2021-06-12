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На востоке Ирана началась вакцинация населения собственным препаратом "Иран Баракят"

10:30 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вакцинация населения Ирана при помощи собственного препарата "Иран Баракят" началась в субботу в расположенном на востоке страны городе Мешхед. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ИРИБ со ссылкой на местных медиков.

Также отмечается, что вакцинация должна в скором времени начаться в других административных центрах провинции.

Во вторник официальный представитель правительства Ирана Али Рабии заявил, что, как только система здравоохранения страны получит доступ к иранским вакцинам, программа вакцинации в стране резко расширится.

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