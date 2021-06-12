0
0
136
НОВОСТИ

В центре Москвы задержали мужчину, торговавшего боевыми орденами и медалями

11:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали в центре Москвы мужчину, который торговал орденами и медалями СССР, включая боевые. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Арбате был задержан 29-летний мужчина, который пытался в скупках сбыть медали и ордена времен СССР. Он был задержан, как установила экспертиза, все награды были подлинные", - сказал собеседник агентства.

У мужчины изъяли четыре ордена "Отечественной войны", медали "За победу над Германией", "За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За оборону Сталинграда", "За боевые заслуги", два ордена "Пролетарии всех стран, объединяйтесь", медали "100-летия со дня рождения В. И. Ленина", "40 лет Великой Победы в Великой Отечественной войне", "60-летия вооруженных сил СССР", "ХХХ лет победы в Великой Отечественной войне", "20 лет победы в Великой Отечественной войне", "В память 800-летия Москвы", "В память 250-летия Ленинграда", "В ознаменование Трудовой годовщины", "В ознаменование 40-й годовщины вооруженных сил СССР", "50 лет вооруженных сил СССР".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 12.06.2021
В Свердловской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок
0
43
12:10 12.06.2021
В РФ коэффициент распространения коронавирус достиг максимума с 6 мая 2020 года
0
65
11:20 12.06.2021
Паспорта вакцинации Венгрии, Таиланда и Монголии признаны действительными в Казахстане
0
152
10:30 12.06.2021
На востоке Ирана началась вакцинация населения собственным препаратом "Иран Баракят"
0
190
10:20 12.06.2021
В Париже полиция разогнала нелегальную вечеринку - СМИ
0
195
09:35 12.06.2021
Из-за дождей в Москве и Подмосковье переносится старт купального сезона - Вильфанд
0
233
09:30 12.06.2021
На заседании военного комитета Ким Чен Ын обсудил укрепление обороноспособности КНДР
0
250
09:30 12.06.2021
На следующей неделе Сибирь окажется в центре очага аномального тепла - Гидрометцентр
0
242
09:25 12.06.2021
В центре Вашингтона открыли мемориала Первой мировой войны
0
234
23:30 11.06.2021
Со "Спутником V" можно будет поехать в Грецию
0
767

Возврат к списку