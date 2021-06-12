В Свердловской области в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок
12:20 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Два легковых автомобиля столкнулись сегодня на 136-м километре автодороги Ивдель - Ханты-Мансийск возле поселка Атымья. По предварительным данным, в результате погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще пятеро, включая двоих детей, получили травмы. Часть пострадавших госпитализируют в ближайшие медучреждения, которые находятся в Ханты-Мансийском автономном округе. Части [пострадавших] медпомощь оказана на месте", - говорится в распространенном сообщении.
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