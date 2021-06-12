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Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили более 40 млн жителей Германии

13:15 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 40 млн жителей Германии (48,1% населения) получили как минимум один компонент вакцины от коронавируса. Об этом сообщил в субботу глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Полностью привиты 25,7% - 21 млн человек", - написал министр в "Твиттере". Только за последние сутки, по его словам, было сделано более миллиона прививок.

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