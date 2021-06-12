В России нормой жизни стали благотворительность и волонтерская работа - Путин

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Благотворительность и волонтерская работа превратились в норму жизни в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в субботу на торжественной церемонии вручения государственных премий за 2020 год и награждении Героев Труда.



"Сегодня в нашей стране благотворительность, добровольчество стали нормой жизни", - сказал президент. Он подчеркнул, что это произошло в том числе благодаря работе лауреата государственной премии в области правозащитной деятельности Елены Тополевой-Солдуновой, которая избрала для себя миссию поддержки и развития гражданского общества более четверти века назад. Глава государства также отметил, что она стояла у истоков зарождения многих социальных и волонтерских инициатив, участвовала в создании правового поля для некоммерческих организаций.



Глава государства отметил еще одного лауреата, чья благотворительная работа посвящена спасению тяжело больных людей. Это президент благотворительного фонда "Линия жизни" Фаина Захарова. "Ее огромная энергия добра и милосердия, смелость и острый ум без остатка отданы фонду "Линия жизни" - организации, на счету которой реальная помощь более 10 тысячам детей", - отметил президент. По словам Путина, опыт организации в части внедрения высокотехнологичного лечения детских пороков сердца - яркий пример того, как гражданскому обществу под силу решать самые серьезные проблемы, в том числе находить, поддерживать и предлагать государству эффективные практики, способные гарантировать помощь всем, кто в ней нуждается.



