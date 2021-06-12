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НОВОСТИ

Посол Афганистана поздравил россиян с Днем России

13:40 12.06.2021

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Фото из аккаунта посла Афганистана в РФ
в Twitter
Посол Афганистана в России доктор Саид Джавад выступил за более тесное сотрудничество Москвы и Кабула. Опубликовав сегодня в Twitter поздравление по случаю Дня России, посол Саид Джавад отметил, что «присоединяется к нашим российским друзьям, чтобы отметить замечательные достижения России после провозглашения ее государственного суверенитета».

«Давайте объединим усилия для более тесного сотрудничества во имя мира, безопасности, прогресса и развития в нашем регионе и во всем мире», - обратился посол Афганистана к российскому народу и руководству РФ.

Андрей Серенко

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