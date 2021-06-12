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НОВОСТИ

Петр Толстой: Нужны новые меры по стимулированию рождаемости

13:55 12.06.2021

Российским властям надо уделять больше внимания новым мерам по повышению уровня рождаемости, создавать семьям с детьми более комфортные условия, а также повышать доступность образования и спортивной инфраструктуры, заявил вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. "Имеющиеся меры по стимулированию рождаемости в виде материнского капитала, пособий или льгот многодетным должны дополняться новыми инициативами, - уверен парламентарий. - Для этого и была создана в Государственной думе рабочая группа по подготовке изменений в законодательство в сфере защиты интересов многодетных семей».
По мнению депутата, семьи с детьми уже сейчас ощущают заботу государства. Например, было упрощено использование средств маткапитала, предоставлены единовременные выплаты в 10 тыс. руб. всем детям, которые пойдут в школу. «Вместе с материальной поддержкой семей с детьми мы должны создавать условия для самореализации детей – повышать доступность образования и спорта, разъяснять основы поведения в глобальной сети, работы с контентом и обучать другим навыкам, необходимым для современного человека, гражданина новой России», - уверен Толстой.

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