Петр Толстой: Нужны новые меры по стимулированию рождаемости
13:55 12.06.2021
По мнению депутата, семьи с детьми уже сейчас ощущают заботу государства. Например, было упрощено использование средств маткапитала, предоставлены единовременные выплаты в 10 тыс. руб. всем детям, которые пойдут в школу. «Вместе с материальной поддержкой семей с детьми мы должны создавать условия для самореализации детей – повышать доступность образования и спорта, разъяснять основы поведения в глобальной сети, работы с контентом и обучать другим навыкам, необходимым для современного человека, гражданина новой России», - уверен Толстой.
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