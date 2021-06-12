Мэр Москвы подписал указ о продлении выходных с 15 по 19 июня

15:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников установили в Москве. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.



"Чтобы приостановить рост заболеваемости и сохранить жизни людей, сегодня мною подписан указ, предусматривающий нерабочие дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в Москве продлятся 9 дней - с 12 по 20 июня 2021 года", - написал мэр в своем блоге.



