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Собянин рекомендует работодателям перевести сотрудников без прививки на удаленку

15:25 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Столичные власти рекомендуют работодателям в Москве перевести на удаленку сотрудников, которые еще не сделали прививку от ковида. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.

"<...> Мы рекомендуем перейти на удаленку как можно большему количеству работников, не прошедших вакцинацию от COVID-19, - не менее 30% от списочного состава организаций. Особенно это касается пожилых людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, которые пока не сделали прививки", - написал мэр в своем блоге.



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