В Москве буду закрыты 13-20 июня все объекты отдыха и развлечений в парках - мэр

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений в парках Москвы будут закрыты 13-20 июня. Об этом сообщил в субботу мэр Москвы Сергей Собянин.



"С 13 по 20 июня 2021 года <…> в крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять", - написал мэр в своем блоге.



