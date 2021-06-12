В Москве буду закрыты 13-20 июня все объекты отдыха и развлечений в парках - мэр
15:30 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"С 13 по 20 июня 2021 года <…> в крупных городских парках и на природных территориях будут закрыты аттракционы, детские и спортивные площадки, пункты проката, беседки и другие объекты отдыха и развлечений. Фактически в парках можно будет только гулять", - написал мэр в своем блоге.
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