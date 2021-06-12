Москвичам старшего поколения настоятельно рекомендуется изолироваться - Собянин

15:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Москвы настоятельно рекомендуют и просят москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, остаться дома или на даче. Об этом сообщил в субботу мэр города Сергей Собянин.



"Настоятельно рекомендуем и просим москвичей старшего поколения воздержаться от поездок, побыть дома или на даче. Конечно, всем гражданам необходимо неукоснительно соблюдать санитарно-эпидемиологические требования на транспорте, в общественных местах и на предприятиях", - написал мэр в своем блоге.



