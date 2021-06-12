По делу о хищении более 20 млн рублей арестован замглавы департамента Минобрнауки
17:10 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Коровин в разные годы служил в нескольких специальных управлениях Федеральной противопожарной службы (ФПС) МЧС России. Следствие считает, что в период 2015-2017 годов он вместе с соучастниками похитил более 20 млн рублей, выделенных на социальные выплаты сотрудникам МЧС", - сказал собеседник агентства.
Официальными комментариями органов следствия ТАСС пока не располагает.
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