Гинцбург не считает, что переболевшие ковидом защищены

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рекомендации некоторых деятелей медицины переболеть ковидом в корне неверны, из-за перенесенного заболевания можно стать инвалидом. Об этом заявил в субботу директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург после вручения госпремий в Кремле.



"Понимаете, что удивляет - это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. "Переболейте и будете защищены" - это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - сказал он.



Восстановление после перенесенного ковида может занять примерно полгода, отметил Гинцбург.



