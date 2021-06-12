Гинцбург не считает, что переболевшие ковидом защищены
17:20 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Понимаете, что удивляет - это врачи говорят и даже, извините, наши с ним коллеги, некоторые академики говорят. Я совершенно не понимаю, как такое можно говорить. "Переболейте и будете защищены" - это в корне неправильно. Люди становятся инвалидами", - сказал он.
Восстановление после перенесенного ковида может занять примерно полгода, отметил Гинцбург.
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