Запросы от космических туристов включали возможность выхода в открытый космос
14:34 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Главкосмос" получил запросы от возможных туристов на совершение выходов в открытый космос. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном во воскресенье по итогам состоявшихся в подмосковном Томилине переговоров топ-менеджмента компании с руководством НПП "Звезда".
"Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП "Звезда" для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в "Главкосмос", - говорится в сообщении.
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