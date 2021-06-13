Запросы от космических туристов включали возможность выхода в открытый космос

14:34 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Главкосмос" получил запросы от возможных туристов на совершение выходов в открытый космос. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном во воскресенье по итогам состоявшихся в подмосковном Томилине переговоров топ-менеджмента компании с руководством НПП "Звезда".

"Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП "Звезда" для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в "Главкосмос", - говорится в сообщении.