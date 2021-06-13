Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос по поводу совместной пресс-конференции Путина и Байдена
17:23 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Одиночная пресс-конференция по итогам российско-американского саммита в Женеве будет лучшей формой для общения президента США Джо Байдена со свободной прессой. Об этом заявил в воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телекомпании Си- эн-эн, не став отвечать на вопрос, означает ли это, что в Белом доме не хотели бы видеть на такой пресс-конференции российские СМИ.
Ведущая сначала задала госсекретарю вопрос о том, не отказался ли Байден от совместной пресс-конференции из-за того, что опасается уступить в этом формате президенту РФ Владимиру Путину. "Я думаю, что для президента это наиболее удобный способ рассказать свободной прессе о том, о чем он говорил с Владимиром Путиным, - ответил на это Блинкен. - Это также станет возможностью подвести итог всей недели - саммита НАТО, G7, ЕС. Это лучшая возможность, чтобы гарантировать, что свободная пресса мира сможет задать свои вопросы, а президент - рассказать, что обсуждалось".
Затем ведущая уточнила, значит ли это, что в Белом доме беспокоятся из-за того, что в совместной пресс-конференции принимала бы участие российская пресса. "Президент даже в этот момент, возможно, проводит одиночную пресс-конференцию по итогам G7, - ушел от ответа Блинкен. - Это бывает не так редко. На наш взгляд, это наиболее эффективный способ рассказать свободной прессе, о чем шла речь и дать возможность ее представителям задать как можно больше вопросов".
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