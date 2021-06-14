Новые штаммы коронавируса могут появиться из-за медленного темпа вакцинации - Гинцбург
09:40 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Вакцинироваться нужно быстро, и лучше - всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", - заявил ученый.
Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса. При этом он отметил, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, но необходимо отслеживать все изменения.
НОВОСТИ
- 10:10 14.06.2021
- Причастность к побегу Карлоса Гона из Японии признали два гражданина США - Киодо
- 09:50 14.06.2021
- Иск Дерипаски о снятии с него американских санкций отклонен судом США
- 09:30 14.06.2021
- Из-за подготовкой к саммиту РФ и США Женева закрыла небо для беспилотников
- 21:10 13.06.2021
- Особый режим на въезд в регион установили власти Ивановской области
- 20:58 13.06.2021
- В ООН предупредили о новой крупной волне мигрантов стремящихся в Европу через Италию
- 19:45 13.06.2021
- Власти проверят в Москве соблюдения правил "ковидных" каникул в столичных ТРЦ
- 18:10 13.06.2021
- Байден высказал свою точку зрения по поводу пресс-конференции после встречи с Путиным
- 17:50 13.06.2021
- Большинство пациентов с COVID-19 в "Коммунарке" не прошли вакцинацию - Главврач
- 17:23 13.06.2021
- Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос по поводу совместной пресс-конференции Путина и Байдена
- 16:45 13.06.2021
- Блинкен рассказал, в чем он согласен с Путиным
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать