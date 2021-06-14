Новые штаммы коронавируса могут появиться из-за медленного темпа вакцинации - Гинцбург

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медленный темп вакцинации от ковида может привести к активизации формирования измененных штаммов коронавируса. Об этом ТАСС заявил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.



"Вакцинироваться нужно быстро, и лучше - всем гражданам, которые постоянно контактируют друг с другом. Если часть провакцинировать, а часть - нет, это может привести к усилению процесса формирования штаммов с измененными свойствами", - заявил ученый.



Ранее заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщал, что в Москве могли появиться новые специфические штаммы коронавируса. При этом он отметил, что далеко не все штаммы коронавируса опасны, но необходимо отслеживать все изменения.







