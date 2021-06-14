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Иск Дерипаски о снятии с него американских санкций отклонен судом США

09:50 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд столичного округа Колумбия в итоге принял решение отклонить иск российского бизнесмена Олега Дерипаски к Министерству финансов США о снятии с россиянина американских рестрикций. Соответствующее постановление судьи Амита Мехты было размещено в воскресенье в электронной базе инстанции.

Как отмечается в документе, суд удовлетворил ходатайство ответчика и отклонил встречное ходатайство истца об упрощенном делопроизводстве. Это решение подлежит обжалованию в вышестоящей судебной инстанции. Согласно материалам, Дерипаска считает включение его в санкционный список произвольным решением финансового ведомства США.

Минфин США 6 апреля 2018 года ввел рестрикции в отношении Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая "Русал", "Базовый элемент", En+, "Русские машины", "Евросибэнерго" и "Группу ГАЗ". Находящимся в черном списке закрыт въезд в США, их активы в стране замораживаются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес.

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