По факту пожара на АЗС в Новосибирске возбуждено уголовное дело
16:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ведомстве.
В понедельник днем на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз". В результате произошли взрывы емкостей с топливом. От взрывов и пожара пострадали 16 человек - работники станции и двое пожарных. Площадь пожара составляет 800 кв. метров, ему присвоен третий (повышенный) номер сложности.
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