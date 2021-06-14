По факту пожара на АЗС в Новосибирске возбуждено уголовное дело

16:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следователи возбудили уголовное дело по факту пожара на газовой автозаправочной станции в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по Новосибирской области.



"Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - сообщили в ведомстве.



В понедельник днем на Гусинобродском шоссе загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз". В результате произошли взрывы емкостей с топливом. От взрывов и пожара пострадали 16 человек - работники станции и двое пожарных. Площадь пожара составляет 800 кв. метров, ему присвоен третий (повышенный) номер сложности.



