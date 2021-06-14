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На саммит РФ и США запросили аккредитацию блее 1,2 тыс. журналистов - МИД Швейцарии

16:20 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1200 журналистов из 44 стран обратились в МИД Швейцарии с просьбой об аккредитации на саммит России и США в Женеве. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель подразделения коммуникации и публичной дипломатии швейцарского внешнеполитического ведомства Никола Бидо.

"На настоящий момент об аккредитации попросили 1240 журналистов. Они прибывают из 44 стран. Саммит вызвал действительно глобальный интерес", - отметил он. "Так много журналистов в Женеве не было никогда", - сказал Бидо.

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