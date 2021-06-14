На саммит РФ и США запросили аккредитацию блее 1,2 тыс. журналистов - МИД Швейцарии
16:20 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"На настоящий момент об аккредитации попросили 1240 журналистов. Они прибывают из 44 стран. Саммит вызвал действительно глобальный интерес", - отметил он. "Так много журналистов в Женеве не было никогда", - сказал Бидо.
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