На саммит РФ и США запросили аккредитацию блее 1,2 тыс. журналистов - МИД Швейцарии

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 1200 журналистов из 44 стран обратились в МИД Швейцарии с просьбой об аккредитации на саммит России и США в Женеве. Об этом сообщил в понедельник ТАСС руководитель подразделения коммуникации и публичной дипломатии швейцарского внешнеполитического ведомства Никола Бидо.



"На настоящий момент об аккредитации попросили 1240 журналистов. Они прибывают из 44 стран. Саммит вызвал действительно глобальный интерес", - отметил он. "Так много журналистов в Женеве не было никогда", - сказал Бидо.



