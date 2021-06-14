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Заммэра Владимир Ефимов: В Москве завод приборостроения увеличит мощность в рамках масштабного инвестпроекта

16:27 14.06.2021

Москва без проведения торгов предоставит участок земли в аренду для строительства нового корпуса научно-технического предприятия по изготовлению измерительных приборов «Союзцветметавтоматика». Земля площадью около гектара находится на северо-востоке столицы, рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Предоставление земельных участков в аренду промышленным предприятиям без проведения торгов – действенная мера по привлечению новых производств и инвестиций в Москву. При реализации масштабного инвестпроекта будет предоставлено 110 рабочих мест и инвестировано 250 млн рублей. Действующее производство переедет в новый корпус в Останкинском районе, что позволит ему значительно увеличить мощность. «С начала года это уже девятое решение о предоставлении земли в рамках масштабных инвестиционных проектов по строительству объектов производственной направленности. Общая площадь участков составляет более 10 га. Инвестиции в реализацию данных проектов составят свыше 6 млрд рублей, также появится более 1,2 тысячи рабочих мест», – сообщил вице-мэр.

Контрольно-измерительные и навигационные приборы и аппараты сейчас выпускают в Москве более 90 предприятий. В общей сложности на производствах задействовано более 14 000 человек. По итогам 2020 года объём производства в этой отрасли увеличился на 2,4%.

 


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