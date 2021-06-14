Запросов из-за рубежа на следственные действия с Протасевиче Минск не получал - СК

18:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия не получала запросов из-за рубежа на проведение следственных действий с задержанным в аэропорту Минска одним из основателей признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала Nexta ("Нехта") Романом Протасевичем. Об этом заявил председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Дмитрий Гора на брифинге в понедельник.



"На сегодняшний день никаких запросов из-за границы для проведения следственных действий не поступало", - сказал он. По словам главы СК, основанием для того, чтобы представители других республик могли участвовать в каких-то следственных, процессуальных действиях с Протасевичем или требовать выдачи, являются международные запросы, ходатайства, поручения, которые направляются в соответствии с действующими международными правовыми актами и на основании внутреннего законодательства.



Сам Протасевич на брифинге, отвечая на вопрос о контактах с представителями Луганской народной республики в рамках его уголовного дела, сказал, что любые официальные показания дает только представителям СК.



