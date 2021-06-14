После пожара на АГЗС в Новосибирске шесть пострадавших находятся в реанимации - медики

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть из 21 пострадавшего находятся в реанимации после пожара на газовой автозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе новосибирской областной больницы.



"Шесть в реанимации, восемь в отделении, три еще в приемном покое. И, возможно, еще могут поступать", - сказала собеседница агентства.



В понедельник днем на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз", принадлежащая, по данным системы СПАРК, компании "Сибгаз-Н". В результате произошли взрывы емкостей с топливом. Пострадал 21 человек, в том числе двое пожарных, которые вели борьбу с огнем, они оба госпитализированы, в общей сложности в больнице находятся 17 человек. Пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии.



