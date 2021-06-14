0
0
144
НОВОСТИ

После пожара на АГЗС в Новосибирске шесть пострадавших находятся в реанимации - медики

18:20 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть из 21 пострадавшего находятся в реанимации после пожара на газовой автозаправочной станции (АГЗС) в Новосибирске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе новосибирской областной больницы.

"Шесть в реанимации, восемь в отделении, три еще в приемном покое. И, возможно, еще могут поступать", - сказала собеседница агентства.

В понедельник днем на Гусинобродском шоссе в Новосибирске загорелась газовая автозаправочная станция "Еврогаз", принадлежащая, по данным системы СПАРК, компании "Сибгаз-Н". В результате произошли взрывы емкостей с топливом. Пострадал 21 человек, в том числе двое пожарных, которые вели борьбу с огнем, они оба госпитализированы, в общей сложности в больнице находятся 17 человек. Пятеро пострадавших - в тяжелом состоянии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:05 11.06.2021
Деловую авиацию посадят за стол
0
313
12:00 11.06.2021
Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
0
321
09:00 10.06.2021
Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
0
396
17:16 09.06.2021
Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий
0
472
12:32 09.06.2021
Болгарский истребитель упал в Черное море
0
446
12:00 09.06.2021
В Израиле сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол" - СМИ
0
550
20:40 07.06.2021
Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
0
628
10:29 05.06.2021
Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
0
919
09:16 05.06.2021
Путин: Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия
0
904
22:40 04.06.2021
Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC
0
924

Возврат к списку