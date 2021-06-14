Страны НАТО обязались увеличивать расходы на оборону и безопасность
19:10 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса <…>. Ожидается, что 10 членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше. Две трети членов планируют достичь показателя в 2% к 2024 году", - говорится в заявлении.
Главы государств НАТО подтвердили принятое еще в 2014 году под давлением США обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, однако ряду стран понадобится больше времени на то, чтобы достичь целевого показателя.
НОВОСТИ
- 14:05 11.06.2021
- Деловую авиацию посадят за стол
- 12:00 11.06.2021
- Учения ВВС США, Республики Корея и Японии начались над Аляской
- 09:00 10.06.2021
- Российский военный погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии
- 17:16 09.06.2021
- Учения объединенной системы ПВО обрели сценарий
- 12:32 09.06.2021
- Болгарский истребитель упал в Черное море
- 12:00 09.06.2021
- В Израиле сорвали планы ХАМАС по противодействию системе "Железный купол" - СМИ
- 20:40 07.06.2021
- Стартовала продажа билетов на форум «Армия-2021»
- 10:29 05.06.2021
- Арендованная Индией атомная подлодка возвращается в Россию - СМИ
- 09:16 05.06.2021
- Путин: Мы не собираемся никого пугать нашими новыми системами оружия
- 22:40 04.06.2021
- Спецназ США на учениях в Болгарии по ошибке захватил маслозавод вместо авиабазы - BBC
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать