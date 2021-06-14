Страны НАТО обязались увеличивать расходы на оборону и безопасность

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны - члены НАТО взяли на себя обязательство увеличивать расходы на оборону и безопасность. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров государств Североатлантического альянса, принятом в понедельник на саммите в Брюсселе.



"Коллективно и по отдельности мы привержены дальнейшему улучшению баланса в распределении расходов и обязанностей членов альянса <…>. Ожидается, что 10 членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше. Две трети членов планируют достичь показателя в 2% к 2024 году", - говорится в заявлении.



Главы государств НАТО подтвердили принятое еще в 2014 году под давлением США обязательство довести свои военные расходы до 2% ВВП к 2024 году, однако ряду стран понадобится больше времени на то, чтобы достичь целевого показателя.



