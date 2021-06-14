НАТО открыта для диалога и не стремится к конфронтации с Россией

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО не стремится к конфронтации с Россией, не представляет для нее угрозы и открыта для диалога с целью избежать непредсказуемой эскалации. Об этом говорится в итоговом заявлении лидеров государств Североатлантического альянса, принятом в понедельник на саммите в Брюсселе.



"НАТО не ищет конфронтации и не представляет угрозы для России", - отмечается в документе. "Мы остаемся открыты для регулярного, сфокусированного и конструктивного диалога с Россией, готовые вести переговоры на основе взаимности в Совете Россия-НАТО (СРН) с целью избежать недопонимания, просчетов и непреднамеренной эскалации, а также повысить прозрачность и предсказуемость", - заявили лидеры стран НАТО.



При этом НАТО подчеркивает, что возврата к тому сотрудничеству, которое было раньше, не будет, пока "Россия не продемонстрирует, что соблюдает международное законодательство и свои международные обязательства". "Мы продолжим реагировать на ухудшающуюся обстановку в области безопасности, укрепляя нашу позицию сдерживания и обороны, в том числе за счет передового присутствия в восточной части альянса", - говорится в заявлении.



