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Главной темой конференции по безопасности в Словакии будет восстановление после пандемии будет

20:25 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Процесс восстановления после пандемии во всех сферах жизни общества и отраслях его деятельности станет главной темой открывающейся во вторник, 15 июня, в Братиславе международной конференции по безопасности Globsec Bratislava Forum 2021 (Globsek-2021, "Глобсек-2021"). Об этом сообщил президент ежегодно проходящей в столице Словакии встречи Роберт Ваас, слова которого привело в понедельник Словацкое радио.

"В этом году главной темой конференции, которая пойдет в Братиславе с 15 по 17 июня, станет восстановление [жизнедеятельности в мире] после пандемии, - отметил Ваас. - Нами будет затронута не только медицинская сторона проблемы. Речь пойдет о восстановлении доверия демократии и ее институтам, об экономическом росте и развитии новых технологий, о кибернетической безопасности".

Многие примут участие в конференции в дистанционном формате. Папа Римский Франциск выступит перед участниками в режиме видеоконференции. Всего запланированы выступления 145 спикеров, среди которых президенты Словакии и Хорватии, а также канцлер Австрии.

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