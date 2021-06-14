Главной темой конференции по безопасности в Словакии будет восстановление после пандемии будет
20:25 14.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В этом году главной темой конференции, которая пойдет в Братиславе с 15 по 17 июня, станет восстановление [жизнедеятельности в мире] после пандемии, - отметил Ваас. - Нами будет затронута не только медицинская сторона проблемы. Речь пойдет о восстановлении доверия демократии и ее институтам, об экономическом росте и развитии новых технологий, о кибернетической безопасности".
Многие примут участие в конференции в дистанционном формате. Папа Римский Франциск выступит перед участниками в режиме видеоконференции. Всего запланированы выступления 145 спикеров, среди которых президенты Словакии и Хорватии, а также канцлер Австрии.
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