В Новосибирске проверяют детсады из-за сообщений о минировании
06:51 15.06.2021
Сообщения о минировании поступили во вторник утром, 15 июня, в детские сады Новосибирска. На данный момент спецслужбы обследуют здания на предмет наличия взрывных устройств, говорится в сообщении пресс- службы правительства Новосибирской области.
"Аппарат антитеррористической комиссии Новосибирской области (АТК) прокомментировал ситуацию по фактам сообщений о минировании зданий детских садов города Новосибирска, поступивших 15 июня 2021 года. В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", - говорится в сообщении.
Уточняется также, что в настоящее время правоохранительные органы устанавливают личности отправителей сообщений.
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