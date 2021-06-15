Семья Ярошенко с оптимизмом смотрит на планы обсуждения обмена заключенными между РФ и США

07:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Семья летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут, США), с оптимизмом смотрит на возможность обсуждения обмена заключенными между РФ и США на предстоящих переговорах президентов двух стран Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом во вторник заявила ТАСС супруга летчика Виктория Ярошенко.

В понедельник Путин в интервью Эн-би-си, текст которого опубликован на сайте Кремля, напомнил, что в США отбывает наказание россиянин Ярошенко. Глава государства отметил, что летчик был вывезен в США из третьей страны, спустя более 10 лет заключения он испытывает серьезные проблемы со здоровьем, но администрация тюрьмы не обращает на это внимание. Путин также заявил, что готов обсудить на переговорах с Байденом обмен заключенными между Москвой и Вашингтоном.

"Если раньше я жила пословицей "Надейся на лучшее, но готовься к худшему", то сейчас у меня какие-то более оптимистичные надежды. Пусть это (освобождение Ярошенко из тюрьмы в США - прим. ТАСС) случится наконец", - сказала супруга летчика.

Собеседница агентства добавила, что вопрос обмена заключенными также присутствует в общественной дискуссии в США. Американские СМИ активно пишут о судьбе Тревора Рида, который был приговорен к 9 годам колонии по ч. 2 ст. 318 УК РФ ("Применение к представителю власти насилия, опасного для жизни или здоровья"). Родные Рида также надеются, что российские власти примут решение о его передаче в США.