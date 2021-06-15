США с 14 июля запретили ввоз собак из 113 стран мира из- за угрозы бешенства

07:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США с 14 июля вводят временный запрет на ввоз собак из 113 стран мира, включая Россию, из- за угрозы распространения собачьего бешенства. Об этом сообщается в пресс-релизе федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ), опубликованном на сайте медрегулятора в понедельник.

"Эта временная мера необходима для обеспечения здоровья и безопасности собак, ввозимых на территорию США, а также для защиты здоровья населения от повторного попадания вируса бешенства собак в Соединенные Штаты", - говорится в сообщении. В ЦКПЗ отметили, что США искоренили вирус собачьего бешенства в 2007 году, но ввоз даже одной инфицированной собаки может привести к передаче смертельного заболевания людям, а также домашним и диким животным.