Рубль слабо растет к доллару и евро на старте торгов во вторник вслед за нефтью

07:49 Источник: Интерфакс

Доллар США и евро незначительно снизились на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,01 - 72,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,04 руб./$1 (-6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,27 руб./EUR1 (-13 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,29 коп. к уровню закрытия 14 июня, до 78,89 рубля.

Доллар при этом оказался на 36,03 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,74 коп. ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительный рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов 15 июня обусловлен, прежде всего, ростом цен на нефть эталонных марок. Участники внутреннего валютного рынка также пристально следят за новостями на геополитическую тематику, которые создают информационный фон в преддверии запланированной на 16 июня личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.