Рубль слабо растет к доллару и евро на старте торгов во вторник вслед за нефтью
07:49 15.06.2021 Источник: Интерфакс
Доллар США и евро незначительно снизились на "Московской бирже" во вторник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне роста нефтяных котировок.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 72,01 - 72,1 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 72,04 руб./$1 (-6,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подешевел до 87,27 руб./EUR1 (-13 коп. к закрытию понедельника). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 9,29 коп. к уровню закрытия 14 июня, до 78,89 рубля.
Доллар при этом оказался на 36,03 коп. выше уровня действующего официального курса, евро - на 5,74 коп. ниже официального курса.
По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительный рост курса рубля к доллару и евро на старте торгов 15 июня обусловлен, прежде всего, ростом цен на нефть эталонных марок. Участники внутреннего валютного рынка также пристально следят за новостями на геополитическую тематику, которые создают информационный фон в преддверии запланированной на 16 июня личной встречи президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.
Новости
- 09:05 15.06.2021
- На Украине решили обложить крымчан налогами - СМИ
- 09:00 15.06.2021
- Байден назвал Путина достойным соперником
- 08:50 15.06.2021
- В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в Сирии
- 08:44 15.06.2021
- В России закончилось действие указа, который продлевал временное пребывание иностранцев
- 08:34 15.06.2021
- ЛНР будет судить убийц защитников Республики по законам военного времени – Пасечник
- 08:28 15.06.2021
- СМИ: ХАМАС угрожает в случае шествия в Иерусалиме возобновить обстрелы, Израиль привел в готовность "Железный купол"
- 08:15 15.06.2021
- Соратница Навального Любовь Соболь отказалась от участия в выборах в Госдуму в сентябре
- 07:57 15.06.2021
- РФ рассчитывает, что благодаря значимости переговорной площадки в Женеве США прочувствуют ответственность саммита - Рябков
- 07:40 15.06.2021
- США с 14 июля запретили ввоз собак из 113 стран мира из- за угрозы бешенства
- 07:28 15.06.2021
- На Украине заявили о "последнем сигнале" России перед встречей Путина и Байдена
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать