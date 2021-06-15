СМИ: ХАМАС угрожает в случае шествия в Иерусалиме возобновить обстрелы, Израиль привел в готовность "Железный купол"
08:28 15.06.2021
Батареи израильской системы ПРО «Железный купол» приведены в состояние повышенной готовности в связи с угрозами ХАМАС нанести ракетные удары в случае проведения «марша флагов» в Восточном Иерусалиме, об этом 14 июня сообщает Jerusalem Post. Помимо этого, военное ведомство Израиля готовится к возможному насилию на Западном берегу, поскольку палестинские группы предостерегают от скандального «марша флагов», который состоится 15 июня в Старом городе Иерусалима.
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