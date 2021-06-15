В России закончилось действие указа, который продлевал временное пребывание иностранцев
08:44 15.06.2021 Источник: РОСБАЛТ
Во вторник, 15 июня, закончилось действие указа президента России Владимира Путина, который продлял сроки временного пребывания иностранцев на территории страны в связи с пандемией коронавируса.
Согласно этому указу, до 15 июня продлевались сроки временного пребывания, временного или постоянного проживания иностранных граждан и лиц без гражданства в России, а также сроки учета по месту пребывания, если они истекали раньше.
Кроме того, до этого времени в стране могли находиться лица, в отношении которых принято решение о выдворении из страны, а также не принимались решения об административном выдворении за пределы России, депортации, лишения статуса беженца и других аналогичных действиях. Указ не распространялся на иностранцев, выходящих из тюрем, нарушивших российские законы и создающие угрозы нацбезопасности страны.
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