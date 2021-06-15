Байден предупредил, что Россия испортит отношения с ним, если Навальный умрет в колонии
10:00 15.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Джо Байден предупредил, что Россия испортит отношения с ним, если оппозиционер Алексей Навальный умрет в колонии. Об этом президент США предупредил в Брюсселе, отвечая на вопрос о своей реакции в случае смерти оппозиционера, находящегося в заключении в России.
Джо Байден в преддверии встречи с Владимиром Путиным проконсультировался с большой группой экспертов по России. По сведениям американского портала Axios, эксперты призвали президента США не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером и не предоставлять ему никакой возможности затмить переговоры новыми публичными предложениями. При этом ряд участников совещания высказался за поиск дополнительных возможностей для взаимодействия с Россией . Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве. Эхо Москвы
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