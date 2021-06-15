0
0
83
НОВОСТИ

Байден предупредил, что Россия испортит отношения с ним, если Навальный умрет в колонии

10:00 15.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Джо Байден предупредил, что Россия испортит отношения с ним, если оппозиционер Алексей Навальный умрет в колонии. Об этом президент США предупредил в Брюсселе, отвечая на вопрос о своей реакции в случае смерти оппозиционера, находящегося в заключении в России.

Джо Байден в преддверии встречи с Владимиром Путиным проконсультировался с большой группой экспертов по России. По сведениям американского портала Axios, эксперты призвали президента США не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером и не предоставлять ему никакой возможности затмить переговоры новыми публичными предложениями. При этом ряд участников совещания высказался за поиск дополнительных возможностей для взаимодействия с Россией . Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 15.06.2021
Путин и Байден при желании смогут поговорить в Женеве тет-а-тет - Ушаков
0
29
10:25 15.06.2021
Через 1,5 года ритуальные услуги в Москве можно будет оформить онлайн через личный кабинет
0
46
10:20 15.06.2021
Задержан директор взорвавшейся в Новосибирске заправки
0
45
10:17 15.06.2021
Телеведущий Евгений Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок
0
62
10:05 15.06.2021
Число заражений коронавирусом в мире превысило 176 млн
0
78
09:32 15.06.2021
Российские миллионеры существенно увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне
0
125
09:20 15.06.2021
Путин считает, что после его ухода с поста президента кардинальных событий не произойдет
0
177
09:05 15.06.2021
На Украине решили обложить крымчан налогами - СМИ
0
218
09:00 15.06.2021
Байден назвал Путина достойным соперником
0
186
08:50 15.06.2021
В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в Сирии
0
231

Возврат к списку