Байден предупредил, что Россия испортит отношения с ним, если Навальный умрет в колонии

10:00 Источник: Эхо Москвы

Джо Байден предупредил, что Россия испортит отношения с ним, если оппозиционер Алексей Навальный умрет в колонии. Об этом президент США предупредил в Брюсселе, отвечая на вопрос о своей реакции в случае смерти оппозиционера, находящегося в заключении в России.

Джо Байден в преддверии встречи с Владимиром Путиным проконсультировался с большой группой экспертов по России. По сведениям американского портала Axios, эксперты призвали президента США не проводить совместную пресс-конференцию с российским лидером и не предоставлять ему никакой возможности затмить переговоры новыми публичными предложениями. При этом ряд участников совещания высказался за поиск дополнительных возможностей для взаимодействия с Россией . Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве. Эхо Москвы