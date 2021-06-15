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НОВОСТИ

Число заражений коронавирусом в мире превысило 176 млн

10:05 15.06.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро вторника составило 176 млн 270 тыс. 902, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 812 тыс. 55 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 33 млн 474 тыс. 758 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 599 тыс. 945.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 29 млн 570 тыс. 881, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 377 тыс. 31.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 17 млн 452 тыс. 612 заболевших, из них умерло 488 тыс. 228 человек.

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