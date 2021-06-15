Через 1,5 года ритуальные услуги в Москве можно будет оформить онлайн через личный кабинет
10:25 15.06.2021
Оформление ритуальных услуг онлайн в Москве станет возможным через личный кабинет на сайте столичного оператора всех кладбищ и крематориев – ГБУ «Ритуал». Об этом сообщил генеральный директор учреждения Артем Екимов в эфире программы «Отбой» радиостанции «Говорит Москва».
Получать услуги дистанционно, например, по благоустройству захоронения, можно и сейчас. А в личном кабинете можно будет онлайн оформлять разрешения на захоронение или его перерегистрацию, установку надмогильных сооружений и многое другое.
«Мы сейчас создаем личный кабинет - прототип сайта разрабатываем специального для того, чтобы [были доступны] наиболее востребованные государственные услуги, вроде регистрации и перерегистрации захоронений, получения разрешения на установку надмогильного сооружения», - сказал Екимов.
По его словам, для запуска полноценного сервиса потребуется полтора-два года.
Екимов также рассказал, что в Москве оцифровали сведения о 7 млн усопших с XVII века. В ближайшее время они станут доступны широкому кругу лиц.
Екимов также подчеркнул, что ГБУ «Ритуал» особенно следит за безопасностью цифровых данных. «База находится на наших серверах ГБУ «Ритуал» - государственного учреждения - применяются все нормы информационной безопасности и этот процесс не статичен. Мы постоянно ищем новые методы защиты», - добавил он.
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