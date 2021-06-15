Путин и Байден при желании смогут поговорить в Женеве тет-а-тет - Ушаков
10:32 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возможность проведения беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате тет-а-тет в Женеве зависит от желания двух лидеров. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он отметил, что в переговорах в узком составе примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен, а также переводчики. Ушаков напомнил, что формат тет-а-тет имел место в ряде переговоров между лидерами России и США, а ранее СССР и США.
"Я не знаю, как президенты решат, это от них зависит, - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможна ли беседа двух лидеров тет-а-тет в Женеве. - А что касается того, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, от них зависит".
НОВОСТИ
- 10:25 15.06.2021
- Через 1,5 года ритуальные услуги в Москве можно будет оформить онлайн через личный кабинет
- 10:20 15.06.2021
- Задержан директор взорвавшейся в Новосибирске заправки
- 10:17 15.06.2021
- Телеведущий Евгений Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок
- 10:05 15.06.2021
- Число заражений коронавирусом в мире превысило 176 млн
- 10:00 15.06.2021
- Байден предупредил, что Россия испортит отношения с ним, если Навальный умрет в колонии
- 09:32 15.06.2021
- Российские миллионеры существенно увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне
- 09:20 15.06.2021
- Путин считает, что после его ухода с поста президента кардинальных событий не произойдет
- 09:05 15.06.2021
- На Украине решили обложить крымчан налогами - СМИ
- 09:00 15.06.2021
- Байден назвал Путина достойным соперником
- 08:50 15.06.2021
- В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать