Путин и Байден при желании смогут поговорить в Женеве тет-а-тет - Ушаков

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность проведения беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате тет-а-тет в Женеве зависит от желания двух лидеров. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что в переговорах в узком составе примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен, а также переводчики. Ушаков напомнил, что формат тет-а-тет имел место в ряде переговоров между лидерами России и США, а ранее СССР и США.

"Я не знаю, как президенты решат, это от них зависит, - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможна ли беседа двух лидеров тет-а-тет в Женеве. - А что касается того, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, от них зависит".