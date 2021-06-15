0
0
0
НОВОСТИ

Путин и Байден при желании смогут поговорить в Женеве тет-а-тет - Ушаков

10:32 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможность проведения беседы президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в формате тет-а-тет в Женеве зависит от желания двух лидеров. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он отметил, что в переговорах в узком составе примут участие министр иностранных дел Сергей Лавров и его американский коллега Энтони Блинкен, а также переводчики. Ушаков напомнил, что формат тет-а-тет имел место в ряде переговоров между лидерами России и США, а ранее СССР и США.

"Я не знаю, как президенты решат, это от них зависит, - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, возможна ли беседа двух лидеров тет-а-тет в Женеве. - А что касается того, захотят ли президенты отойти в сторонку и поговорить по-настоящему тет-а-тет, я не знаю, от них зависит".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:25 15.06.2021
Через 1,5 года ритуальные услуги в Москве можно будет оформить онлайн через личный кабинет
0
46
10:20 15.06.2021
Задержан директор взорвавшейся в Новосибирске заправки
0
45
10:17 15.06.2021
Телеведущий Евгений Попов предлагает комплексный подход к решению проблемы несанкционированных свалок
0
62
10:05 15.06.2021
Число заражений коронавирусом в мире превысило 176 млн
0
78
10:00 15.06.2021
Байден предупредил, что Россия испортит отношения с ним, если Навальный умрет в колонии
0
94
09:32 15.06.2021
Российские миллионеры существенно увеличили спрос на элитное жилье в Лондоне
0
125
09:20 15.06.2021
Путин считает, что после его ухода с поста президента кардинальных событий не произойдет
0
177
09:05 15.06.2021
На Украине решили обложить крымчан налогами - СМИ
0
218
09:00 15.06.2021
Байден назвал Путина достойным соперником
0
186
08:50 15.06.2021
В Приморье задержали школьниц, осквернивших мемориал летчика, погибшего в Сирии
0
231

Возврат к списку