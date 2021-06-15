Российская экономика восстановилась до докризисного уровня - Набиуллина

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика уже восстановилась до докризисного уровня, а некоторых отраслях превысила его. Об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

"Экономика восстановилась до докризисного уровня, а во многих отраслях превысила его и продолжает расти", - сказала она.