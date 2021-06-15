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НОВОСТИ

Исключение "Дождя" из президентского пула не является цензурой - Песков

13:05 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исключение телеканала "Дождь" из президентского пула не является цензурой, так как Кремль не вмешивается в редакционную политику СМИ. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы не согласны. Это не политическая цензура. Это вообще не цензура. Мы не вмешиваемся в редакционную политику канала", - сказал представитель Кремля, комментируя заявление главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, который назвал решение исключить телеканал из президентского пула политической цензурой.

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