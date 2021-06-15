Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из РФ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из РФ иностранцев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.

Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.

"До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <... > не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", - говорится в указе. Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.