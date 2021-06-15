Путин продлил до 30 сентября мораторий на выдворение иностранцев из РФ
14:32 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин своим указом продлил до 30 сентября мораторий на выдворение из РФ иностранцев. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Кремля.
Ранее действовавшая аналогичная норма истекала 15 июня.
"До 30 сентября 2021 г. включительно в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, <... > не принимаются решения <...> в форме принудительного выдворения за пределы РФ, <...> о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии, решения о неразрешении въезда в РФ или нежелательности пребывания (проживания) в РФ, о сокращении срока временного пребывания в РФ", - говорится в указе. Как и ранее, эти послабления не распространяются на тех иностранцев, кто освободился из мест лишения свободы или создает угрозу нацбезопасности России.
НОВОСТИ
- 15:12 15.06.2021
- Переговоры о совместной пресс-конференции Путина и Байдена больше не идут - Песков
- 15:00 15.06.2021
- Цена Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года
- 14:23 15.06.2021
- Вассерман предложил внести обществознание в список обязательных предметов на госэкзаменах
- 14:12 15.06.2021
- Ежесуточная заболеваемость коронавирусом выросла в Подмосковье на 53% - власти
- 14:00 15.06.2021
- На итальянской Лампедузе за сутки высадились около 700 мигрантов
- 13:32 15.06.2021
- Переговоры Путина и Байдена в Женеве рассчитаны на 4-5 часов с перерывами - Песков
- 13:20 15.06.2021
- Светлана Разворотнева призвала москвичей посетить пункты сдачи крови
- 13:20 15.06.2021
- В Ryanair заявили, что пилот был вынужден посадить лайнер в Минске после сигнала об угрозе
- 13:05 15.06.2021
- Исключение "Дождя" из президентского пула не является цензурой - Песков
- 13:00 15.06.2021
- В Москве наблюдается взрывной рост числа выявляемых случаев заражения COVID-19 - Собянин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать