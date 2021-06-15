Цена Urals поднялась выше $70 за баррель впервые за два года

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $70 за баррель на торгах 11 июня, это произошло впервые с мая 2019 года, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus.

Согласно данным агентства, цена Urals достигла отметки $70,1 за баррель на северо-западе Европы 11 июня, а уже 14 июня эту отметку она преодолела и в регионе Средиземноморья. Urals растет вслед за эталоном Brent, но пока сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси. Так, на Северо-Западе он составляет $1,65 за баррель, в Средиземноморье - $1,95 за баррель.

Последний раз Urals Торговалась выше $70 за баррель в северо-западном регионе 22 мая 2019 года, а в Средиземноморье - 28 мая 2019 года.