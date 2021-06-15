Приштина на переговорах отказалась выполнять Брюссельские соглашения - Вучич

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Делегация Приштины на переговорах в Брюсселе отказалась выполнять взятые на себя по Брюссельским соглашениям обязательства и создавать Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ), заявил во вторник журналистам президент Сербии Александар Вучич по итогам встречи. Трансляцию обращения ведет агентство Танюг.

"Во-первых, албанская делегация на хочет выполнять соглашения, которые они подписали, не хочет создавать Сообщество сербских муниципалитетов. Во-вторых, они требовали срочно и немедленно услышать, когда мы признаем независимое Косово. В-третьих, назвали провокацией желание сербов присутствовать на литургиях в своих храмах [в Косове и Метохии]. Полное отсутствие реальности, серьезности и ответственности, но для нас важно, что мы обсудили проблему без вести пропавших", - заявил Вучич, отметив, что смягчает для прессы то, как в действительности проходил диалог.

"На такой встречи мне еще присутствовать не приходилось! Никакой связи с реальностью. Они упрекали Европейский союз. Человек (премьер непризнанного Косова Альбин Курти - прим. ТАСС) приехал, чтобы ни о чем не договариваться. Это была попытка прекратить диалог, они надеялись, что мы разозлимся, встанем и покинем диалог, это было похоже на выражение личных взяглядов, если не сказать жестче", - заявил президент.

23 апреля Вучич увязал продолжение диалога Белграда и Приштины с выполнением обязательств Приштиной по Брюссельским соглашениям, заключенным 19 апреля 2013 года. Согласно соглашениям, косовары должны создать в населенных сербами районах Сообщество сербских муниципалитетов - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.