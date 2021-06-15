Объем ВРП на душу населения на Северном Кавказе в три раза ниже, чем в среднем по стране - Решетников

16:12 Источник: Интерфакс

Субъекты Северного Кавказа по объему валового регионального продукта (ВРП) на душу населения втрое отстают от средних по стране показателей, недостаточные темпы фиксируются и по инвестициям, налоговым и неналоговым поступлениям, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на совещании по вопросам развития макрорегиона, которое прошло во вторник в Пятигорске.

Как отметил министр, федеральные средства в СКФО направляются, но пока это недостаточно отражается на решении главной задачи - достижении опережающего развития.

"В сравнении с другими регионами округ развивается медленнее, объем ВРП на душу населения в три раза ниже, чем в среднем по стране. И несмотря на некоторый рост этого показателя, за четыре года отставание от среднероссийских показателей увеличилось на три процентных пункта", - указал Решетников.