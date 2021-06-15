В пакистанской провинции Синд заблокируют телефоны отказавшихся от вакцинации граждан - ТВ
17:12 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство пакистанской провинции Синд приняло решение о блокировке сим-карт граждан, отказывающихся прививаться от коронавируса. Об этом во вторник сообщил журналистам министр информации провинции Сайед Насир Хуссейн Шах.
Национальный план вакцинации населения Пакистана предусматривает обязательную иммунизацию для госслужащих и работников частных предприятий до 30 июня и добровольную для всех жителей страны, уточняет телеканал "Гео ти-ви".
Правительство Пакистана не рассматривает принуждение граждан в качестве варианта ускорения вакцинации населения от коронавируса. Тем не менее, за последний месяц власти провинций приняли ряд стимулирующих мер. В частности, в начале июня главный министр провинции Синд Мурад Али Шах заявил, что выплата заработной платы государственным служащим, не прошедшим обязательную вакцинацию от коронавируса, с 1 июля будет приостановлена. 11 июня власти провинции Пенджаб объявили о решении заблокировать сим- карты граждан, отказавшихся от прививки.
По информации министерства здравоохранения, за последние сутки в Пакистане было выявлено 838 новых случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших достигло 943 027. За время пандемии в стране выздоровели 880 316, умерли 21 782 человека.
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