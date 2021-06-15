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Байден прибыл в Женеву, где пройдет его встреча с Путиным

18:00 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден прибыл во вторник в Женеву, где 16 июня пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Согласно этим данным, самолет американского лидера приземлился в аэропорту Женевы в 16:16 по местному времени (17:16 мск).

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