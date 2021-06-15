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НОВОСТИ

Госдума одобрила блокировку сайтов с данными представителей силовых структур

19:20 15.06.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума одобрила блокировку сайтов с данными силовиков. Речь идёт о сотрудниках МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки России.

Поправки предусматривают запрет на распространение персональных данных лиц под госзащитой. Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы с такой информацией. Исключение составят случаи, когда подобные сведения выясняются в ходе уголовного производства.  Говорит Москва

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