Госдума одобрила блокировку сайтов с данными представителей силовых структур

19:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Госдума одобрила блокировку сайтов с данными силовиков. Речь идёт о сотрудниках МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки России.

Поправки предусматривают запрет на распространение персональных данных лиц под госзащитой. Роскомнадзор сможет блокировать ресурсы с такой информацией. Исключение составят случаи, когда подобные сведения выясняются в ходе уголовного производства. Говорит Москва