Решение о проведении школьных выпускных должны принять регионы - Кравцов
20:00 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решение о проведении выпускных в школах в условиях пандемии должны принимать власти регионов, заявил журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов во вторник.
"Решения окончательные принимаются на уровне регионов, все будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то выпускные вечера состоятся, как последние звонки, в очном режиме", - сказал Кравцов.
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