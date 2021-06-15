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Путин и Байден обсудят в Женеве нормы поведения в киберпространстве - Белый дом

20:40 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным нормы поведения в киберпространстве на встрече в Женеве 16 июня. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета президента США на пути из Брюсселя в Женеву. Белый дом распространил стенограмму брифинга.

"Что касается киберпространства, очевидно, что вирусы- вымогатели будут важной темой завтрашних переговоров. Они (Байден и Путин - прим. ТАСС) также обсудят более широкий вопрос норм поведения и правил в киберпространстве завтра в ходе переговоров", - отметил американский чиновник.

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