Путин и Байден обсудят в Женеве нормы поведения в киберпространстве - Белый дом
20:40 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным нормы поведения в киберпространстве на встрече в Женеве 16 июня. Об этом сообщил представитель администрации США высокого ранга, беседуя во вторник с журналистами на борту самолета президента США на пути из Брюсселя в Женеву. Белый дом распространил стенограмму брифинга.
"Что касается киберпространства, очевидно, что вирусы- вымогатели будут важной темой завтрашних переговоров. Они (Байден и Путин - прим. ТАСС) также обсудят более широкий вопрос норм поведения и правил в киберпространстве завтра в ходе переговоров", - отметил американский чиновник.
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